1.000 emplois à saisir à Bordeaux

Une trentaine d'entreprises vont se rassembler demain jeudi, place Pey-Berland à Bordeaux, pour proposer quelque 1.000 emplois à pourvoir en recrutement direct dans les métiers du commerce et de l'artisanat. Organisé par l'association la Rondes des quartiers de Bordeaux et Pôle emploi, en partenariat avec la mairie de Bordeaux, ce forum va permettre aux demandeurs d'emploi de rencontrer des entreprises comme le groupe Accor, Kiko, Auchan, Cdiscount, Du bruit dans la cuisine, Lidl, Starbucks, le Jardin des fleurs, Darty, Monop', Undiz, Ikea, le groupe Arom, les Galeries Lafayette, Carrefour, etc. Postes proposés : vendeurs, serveurs, cuisiniers, téléconseillers, fleuristes, responsables logistique, préparateurs de commandes, dont certains par le biais de contrats en alternance.

"Le plus gros employeur de la ville"

"Sur les 1.000 emplois proposés l'an dernier, plus de 950 ont été pourvus dans les semaines qui suivent", rappelle Christian Baulme, président de la Ronde des quartiers de Bordeaux qui regroupe 1.100 adhérents, dont 71 % de commerce indépendants, des artisans, ainsi qu'une vingtaine de partenaires privés et institutionnels (CCI, Mairie, Etat, etc.).

Frédéric Toubeau, directeur régional de Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine, a précisé que 47 % des offres qui seront proposées demain le sont en CDI et plus de 70 % à temps plein.

A l'occasion de la présentation de ce forum, la Ville de Bordeaux et Pole Emploi Gironde ont signé une convention de partenariat destinée à accélérer le retour à l'emploi des demandeurs bordelais et à développer les services à destination des entreprises. Virginie Calmels, adjointe au marie de Bordeaux en charge de l'économie, de l'emploi, et de la croissance durable, en a profité pour rappeler que "le commerce est le plus gros employeur de la ville et joue un rôle économique majeur dans la métropole en termes d'emploi et de vie des quartiers".

Infos et ateliers pratiques

Au delà de ce millier d'offres, le forum propose également des informations sur le marché de l'emploi, l'orientation, la formation, etc. Différents ateliers sont également proposés sur place : "retraite et travail salariés règles à suivre", "séniors, les clés du succès auprès d'un employeur" ou, à destination de tous les publics, "comment créer son propre emploi" et "5 minutes pour convaincre".

Sur l'espace Emploi et Handicap qui proposera conseil et accompagnement, Le Jardin Pêcheur Bordeaux-Garonne proposera 50 postes à pourvoir dans la restauration.

Nouveauté cette année, un espace numérique proposera des conseils et techniques pour faciliter sa recherche d'emploi à travers l'Emploi Store, qui permet d'accéder à tous les sites et applications mobile dédiées à l'emploi, ou la possibilité de réaliser son CV vidéo sur place. Pôle emploi organisera des e-entretiens par visio-conférence (sur rendez-vous) pour les enseignes Zara, Apple et Fnac.