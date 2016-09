Drones : le Toulousain Delair-Tech s’offre Eukréa Electromatique

En annonçant l'acquisition d'Eukréa Electromatique, la startup toulousaine Delair-Tech, spécialiste du drone professionnel, confirme son ambition d'assurer une croissance rapide pour répondre aux défis technologiques imposés par l'expansion de ce marché, notamment à l'international, ambition clairement affichée lors de sa levée de fonds de 13 millions d'euros en mars dernier. Delair-Tech (2 M€ de CA en 2015 dont 75 % à l'export) sécurise ainsi un partenariat stratégique amorcé en 2013 avec la société de Pessac (33) et renforce son service R&D, l'effectif du groupe passant à 70 personnes.

"Nous comptons renforcer notre position de leader mondial du drone professionnel, et pour cela une croissance rapide est indispensable. Dans ce cadre, la capacité à créer des différenciateurs technologiques forts et durables est essentielle. Cette acquisition va dans ce sens et nous permettra de renforcer notre capacité d'innovation, donc de développement", précise Michaël de Lagarde, président et cofondateur de Delair-Tech.