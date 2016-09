Terminal à conteneurs du Verdon : la régie, dernière bouée du projet ?

Il faut bien se l'avouer : il est compliqué d'y voir clair concernant le projet de terminal à conteneurs du Verdon, dossier pourtant au cœur du projet stratégique du Grand Port maritime de Bordeaux.

Rappel des faits. En 2014, Europorte, filiale fret du groupe Eurotunnel, remporte l'appel d'offres du Grand Port maritime de Bordeaux pour l'exploitation d'un terminal à conteneurs au Verdon en Gironde.

En octobre 2015, le réveil du terminal est annoncé comme imminent et les prévisions évoquées concernant le trafic de ce qui sera le grand hub conteneurs de la pointe du Médoc portent sur 100.000 conteneurs par an... pour commencer.

Malgré l'avancée du dossier et les chiffres qui l'accompagnent, en juin 2016, Europorte résilie la convention qui la lie à la Société de manutention portuaire d'Aquitaine (SMPA), sous-traitant spécialement créé pour assurer l'exploitation du port.

La société Europorte pourtant en charge de la partie ferroviaire du projet (12 recrutements et 8 M€ d'investissements annoncés) aurait-elle été refroidie par la faiblesse financière relative de la société SMPA ? Aurait-elle remis en cause le modèle économique négocié par SMPA ? Difficile de répondre à sa place.

Toujours est-il que la société SMPA qui avait elle-même menacé de quitter le projet, malgré de très lourds investissements consentis (10 M€ pour un nouveau portique, une grue mobile et des équipements nécessaires au fonctionnement du terminal à conteneurs) au moment des négociations difficiles avec le syndicat CGT dockers pour la mise à disposition de personnel au Verdon, négociations qui ont finalement abouti, s'est alors légitiment sentie trahie à l'annonce de décision d'Europorte.

Europorte recule définitivement après avoir investi

C'est dans ce contexte, extrêmement compliqué, que le médiateur Jean-Yves Le Ven, nommé par le ministère des Transports pour rapprocher toutes les différentes parties du dossier, a échoué dans sa mission quasi impossible de maintenir ce ticket Europorte/SMPA pour l'exploitation du terminal.

"En fait, au dernier moment, alors qu'un terrain d'entente semblait avoir été trouvé après quatre réunions collectives au ministère et à la préfecture, explique la députée girondine (PS) Pascale Got, initiatrice de la mission de médiation dans ce dossier, Europorte a fait machine arrière. J'ai le sentiment qu'il n'y avait plus de volonté de la filiale d'Eurotunnel d'aller plus loin, de prendre d'éventuels risques. Entre le moment de l'appel d'offres et aujourd'hui, il semble que les priorités économiques d'Europorte ont radicalement changé."

Dans le communiqué de presse d'Alain Vidalies, diffusé par le ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, mercredi 31 août, le secrétaire d'Etat aux Transports salut le travail du médiateur, mais il constate aussi que "le protocole n'a pu aboutir".

Alors, fin du projet de terminal à conteneurs du Verdon ?

Avec la mise en régie, SMPA reste dans la course

Sans doute pas, car Alain Vidalies annonçait mercredi la mise en place d'une solution "alternative".

Elle prendra, très rapidement, la forme d'une mise en régie pour une durée de 18 mois.

Conformément à ce que permet l'article 18 de la convention, le Grand Port maritime de Bordeaux va soumettre lors d'une prochaine réunion de son conseil de surveillance une mise en régie de l'activité qui consiste, en fait, selon le secrétariat d'Etat, "à confier à un opérateur l'exploitation du projet..."

Autant dire un retour à la case départ ?

Pas tout à fait puisque c'est le port lui-même qui va endosser le rôle d'opérateur qui confiera le fonctionnement du terminal à... SMPA !

Toujours selon le communiqué, "un démarrage de l'exploitation du terminal dans les prochains mois peut ainsi être envisagé".

La mise en place de cette régie, confiée à... Jean-Yves Le Ven, devrait intervenir rapidement puisque le ministère vient d'envoyer au DG du port bordelais, Christophe Masson, une lettre recommandant l'organisation de la réunion du conseil de surveillance du port au plus vite...

En conclusion du communiqué, le secrétaire d'Etat Alain Vidalies se hasarde même à annoncer que "le site du Verdon a un avenir maritime et portuaire certain, et le Grand Port maritime de Bordeaux le démontrera à court terme..."

Méthode Coué ou vraie bouée de sauvetage pour un projet qui flotte encore entre deux eaux ?