Fruits et légumes : la Satar passe un accord de distribution avec Primafrio

La Satar (Société agenaise de transport et affrètement routier), parmi les leaders nationaux du transport de fruits et légumes, tire un bilan positif de l'activité de la plateforme logistique sous température dirigée de 7.000 m2 ouverte à Carbon-Blanc (Gironde), à l'est de Bordeaux, il y a un an, en mars 2016. Cette plateforme a traité plus de 22.000 palettes en douze mois et son activité continuera d'être orientée à la hausse en 2017 annonce le groupe lot-et-garonnais, dirigé par Rémy Garnier.

"La plateforme de Carbon-Blanc est équipée de toute l'infrastructure logicielle qui lui permet d'assurer une traçabilité totale des fruits et légumes. Elle va connaître un surcroît d'activité grâce à l'accord signé avec l'union de coopératives "Les Paysans de Rougeline", qui vient de lui confier la logistique de ses productions de tomates des départements des Landes et de Gironde", précise-t-on du côté du groupe.

Rougeline va passer par Carbon-Blanc

Cette union de coopératives, dont le siège social est à Marmande (Lot-et-Garonne), se définit comme "l'association de producteurs catalans, gascons et provençaux" et s'appuie sur trois bassins de production : le Marmandais étendu au sud-ouest, côté Gascogne, la plaine de la Crau (Bouches-du-Rhône), pour la Provence, et le Roussillon (Pyrénées-Orientales), pour la Catalogne.

Le groupe d'agriculteurs "Les Paysans de Rougeline" (110 M€ de chiffre d'affaires, 2.000 salariés) produit chaque année 75.000 tonnes de fruits et légumes, dont 62.500 tonnes de tomates, et a développé des serres chauffées de façon écologique dans les Landes, moyennant plusieurs millions d'euros d'investissement. Cette union très dynamique de coopératives sera sans doute un vrai vecteur de croissance pour la plateforme de Carbon-Blanc. La Satar, qui a eu à plusieurs reprises recours à la croissance externe pour s'imposer sur le marché, développe également depuis 2015 une stratégie alternative aux rachats purs et simples avec la création du réseau Primever.

L'accord avec Primafrio

Tout en étant filiale de Satar, Primever (270 M€ de chiffre d'affaires, 1.600 salariés) fonctionne comme un groupement de moyens et agrège deux autres sociétés lot-et-garonnaises : Primever et Transcosatal, ainsi que Transports Guidez, dans le Pas-de-Calais. Primever gère ainsi une flotte de 650 véhicules et détient 23 plateformes logistiques.

Ce réseau, qui assure les fonctions de transport et de logistique, envoie ses camions directement chez les producteurs pour charger fruits et légumes, avant de les livrer aux grossistes, plateformes de la grande distribution et marchés d'intérêt national. Il a conclu il y a quelques jours, en mars, un accord clé avec Primafrio, un des leaders espagnols du transport sous température dirigée (350 M€ de chiffre d'affaires, 1.700 camions) qui va connecter Primaver aux producteurs espagnols et portugais de fruits et légumes.