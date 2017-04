Christophe Navarre (Moët Hennessy) nommé président de Vinexpo

Nommé à la présidence du conseil de surveillance de Vinexpo, Christophe Navarre devient également président du conseil de surveillance de Vinexpo Overseas, la filiale du groupe qui gère les activités de Vinexpo à l'étranger.

Cette nomination est présentée par l'entreprise comme une étape importante dans son développement en France et à l'international.

Lire aussi : Vinexpo file à New-York en 2018

Christophe Navarre a en effet une connaissance approfondie des grands marchés mondiaux de vins et spiritueux. Intégrant le Groupe LVMH en 1997 pour prendre la tête de la prestigieuse maison de cognac JAS Hennessy & Co, il est nommé en 2001 président directeur général de Moët-Hennessy, le groupe d'activités vins et spiritueux de LVMH qui possède aussi les prestigieuses maisons de champagne Moët & Chandon, Dom Pérignon, Mercier, Veuve Clicquot, Ruinart et Krug, de whisky Glenmorangie et Ardbeg, la vodka Belvedere ainsi que des vins du Nouveau Monde.

"Vinexpo est une marque qui, depuis plus de trente ans, fait rayonner le secteur des vins et spiritueux en général, et les exportations françaises en particulier. Je me réjouis de contribuer à son développement aux côtés du Directoire", a déclaré Christophe Navarre.

"La nomination à la présidence du conseil de surveillance d'un professionnel de la dimension de Christophe Navarre traduit les ambitions de l'entreprise de porter au plus haut le savoir-faire et l'expertise de Vinexpo", précisent dans un communiqué Patrick Seguin, président du directoire, et Guillaume Deglise, directeur général de Vinexpo.

Parmi ses autres mandats, Christophe Navarre est également membre du conseil d'administration du Comité Colbert, et membre du Supervisory Board de Heineken. Son mandat de président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux s'achèvera le 12 avril 2017.



Deux autres personnalités du secteur font leur entrée au conseil de surveillance : Philippe Castéja, président de Borie-Manoux et du Conseil des Crus Classés 1855, et Philippe Guigal, de la Maison rhodanienne E. Guigal.



Prochains rendez-vous : Vinexpo Bordeaux du 18 au 21 juin 2017, et Vinexpo New York, dont la première édition se déroulera les 5 et 6 mars 2018.