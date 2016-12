Canard gras, GT Dauga rachÃ¨te le Gersois GMSM

Presqu'une année jour pour jour après entrée au capital de Dauga, entreprise de transport de canards gras, à Hagetmau (Landes), le 31 décembre 2015, GT location (groupe GT), à Bassens (Gironde), annonce une nouvelle prise de participation dans le même secteur. L'entrée minoritaire de GT Location (spécialisée dans l'externalisation de véhicules avec chauffeurs) au capital de Dauga, à hauteur de 49 %, s'est traduite début 2016 par la création de la coentreprise GT Dauga.

"Nous sommes entrés au capital de Dauga juste au début de l'épidémie de grippe aviaire : c'est ce qui s'appelle avoir du nez" s'était amusé en mai dernier Michel Sarrat en présentant le bilan 2015 du groupe GT, qu'il codirige avec son frère Eric.

La crise aviaire a depuis fait son office, frappant durement les grands groupes coopératifs que sont Euralis, à Pau, et Maïsadour, à Haut-Mauco (Landes). Avec cet épisode de grippe aviaire de nouvelles règles de sécurité biologique se sont imposées dans les élevages du Sud-Ouest et l'amorce d'une nouvelle épidémie, qui semble se confirmer, devrait montrer leur degré d'efficacité. C'est dans ce contexte troublé que la coentreprise GT Dauga vient d'annoncer le rachat de la société gersoise GMSM (0,9 M€ de CA une quinzaine de salariés), à Barcelonne-du-Gers, spécialisée dans le transport de canards prêts-à-gaver.





"Le secteur avicole est fortement fragilisé par l'épizootie aviaire qui a provoqué en 2016 un arrêt total de la production et donc du transport pendant trois mois, et qui se renouvelle actuellement. Mais l'entreprise ne veut pas subir sans agir. Elle entend participer avec tous les acteurs de la filière (les éleveurs, les industriels, les autorités publiques, etc.) à la mise en place de solutions de transport et lavage répondant à des normes de biosécurité plus élevées" explique notamment la direction de cette entreprise (25 véhicules pour une trentaine de salariés et 2,2 M€ de CA) dirigée par Karine et Dominque Destribos.