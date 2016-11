Agroalimentaire : Sobomar et Estiveau-Fragnaud se regroupent

Sobomar Atlantique, spécialisée dans la distribution des produits de la marée, a été reprise en 2012 par le Réseau Le Saint. Elle devrait réalisée cette année un chiffre d'affaires de 14 M€ sur une zone de chalandise allant de Bordeaux à Saint-Jean-de-Luz (64). Estiveau-Fragnaud (volaille et gibier, produits ultra-frais et ovoproduits) a été rachetée trois ans plus tard par ce même Réseau Le Saint et atteindra en 2016 un CA dépassant 7 M€. Les deux entités vont désormais avoir un avenir commun en se regroupant sur la commune de Saint-Loubes, sur une surface de 4.600 m2. Sophie Méric, ex-directrice de Sobomar Atlantique, a été nommée à la tête de cette nouvelle structure qui comptera 80 salariés.

"Leader indépendant de la distribution en circuit-court sécurisé de produits frais, cette nouvelle implantation s'inscrit dans notre volonté de réunir sur un même site nos activités et de développer nos relais régionaux pour en faire bénéficier les autres entreprises du Réseau. Cette organisation a pour objectifs de gagner en efficacité, d'assurer la qualité de nos produits et de nos services auprès de nos clients, tout en gardant le professionnalisme de chaque métier", explique Denis Le Saint, co-président du Réseau Le Saint.

Le Réseau Le Saint est aujourd'hui le 2e distributeur français de fruits et légumes et leader régional de la distribution de produits de la mer. Basé à Bourg-Blanc dans le Finistère, il compte 1.300 salariés et a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 320 M€.