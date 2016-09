Le baby kiwi Nergi dépasse ses prévisions

Commercialisé par la société Primland à Labatut dans les Landes, le baby kiwi lancé en France sous la marque Nergi a créée par la Coopérative SCAAP Kiwifruits de France (110 salariés équivalent temps plein, 320 producteurs en Aquitaine, dans le Gers et le Tarn-et-Garonne) à travers sa société Sofruileg, dédiée au développement de nouvelles sélections végétales. Il confirme d'année en année son succès auprès des consommateurs. Après 600.000 barquettes de 125 gr vendues en 2014, 1 million en 2015, la campagne 2016 qui vient de débuter devrait permettre d'écouler 3 millions de barquettes. Beaucoup plus que les 2 millions envisagés l'an dernier. François Lafitte, dirigeant de Primland (14 salariés au bureau de vente, 30 M€ de CA, 20.000 tonnes de production vendue : kiwis, baby kiwis, pommes et autres fruits) et producteur à Peyrehorade, ne cache pas sa satisfaction.

4,5 M€ de chiffres d'affaires

Depuis 2010, plus de 170 hectares de vergers dédiés à la production de Nergi ont été installés en Europe, principalement en France (50 ha), au Portugal (50 ha) et en Italie (50 ha) autour de 150 producteurs. Ce qui explique aussi l'augmentation des ventes attendues cette année puisque les volumes sont en hausse avec une production portée par un hiver doux, un printemps correct et un été chaud. Les prévisions de vente de Nergi (qui représente 70 % du marché des baby kiwis cultivés en Europe) en Europe, principalement en Allemagne (50 % des ventes en 2015), en France, en Italie, au Benelux et en Scandinavie, sont de l'ordre de 5 millions de barquettes en 2017 et 7,8 millions en 2018.

L'objectif pour valider ces prévisions est désormais de positionner Nergi auprès des distributeurs en tant que baie fruitière et non comme un kiwi ainsi qu'au rayon snacking. Un enjeu qualifié de "considérable", alors que le marché des baies fruitières est particulièrement dynamique ces cinq dernières années et que celui du snacking, en plein essor, pèse 2,8 milliards d'euros en grande distribution (source SymphonyIRI).

La marque Nergi y met les moyens : le budget marketing représente plus de 10 % des 4,5 M€ de chiffre d'affaires annuel actuellement généré par les quatre opérateurs commerciaux en Europe, dont Primland pour la France.